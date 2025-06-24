Арсен Мирзоян восхитил видео, где показал "итальянскую семью" с Тоней Матвиенко: "Мы очень эмоциональны"

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

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Украинский музыкант Арсен Мирзоян восхитил видео с женой, певицей Тоней Матвиенко, где они показали "итальянскую семью".

Артист презентовал клип на песню "Італійська сім'я". Премьера композиции состоялась еще 20 мая во время его большого сольного концерта. А сейчас же поклонники могут не только послушать трек, но и насладиться клипом.

В главной роли снялась Тоня Матвиенко. Их совместное появление в клипе усиливает эмоциональный подтекст трека, который рассказывает о страстных и искренних отношениях, где любовь живет на стыке эмоций и характеров. Режиссером видео стал Виктор Скуратовский, а часть съемок состоялась прямо во время живого выступления Мирзояна на сцене Октябрьского дворца. Это придало клипу дополнительную атмосферу и искренность.

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"О нашей супружеской паре ходит немало сплетен, и сам факт внимания к нашим персонам со стороны желтой прессы не может не радовать. Чтобы там не писали, нам вдвоем прикольно. Мы оба очень эмоциональны, и благодаря этой страсти живет наша любовь. О темпераменте таких отношений говорят - итальянская семья. Эта песня - это немного точек над "і", — прокомментировал Арсен новую работу.

Напомним, недавно группа "Антитела" представила новую песню, а точнее спела на украинском легендарный хит "Смотри в меня". Также артисты просто довели до мурашек реалистичным клипом о войне.