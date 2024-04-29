Арсен Мирзоян высказался об общении с первой женой и о ссорах с Тоней Матвиенко

Украинский певец Арсен Мирзоян высказался об общении с первой женой и признался, как часто и из-за чего ссорится с возлюбленной, певицей Тоней Матвиенко.

Брак с Матвиенко стал для музыканта вторым. До этого он был женат на женщине, по имени Анна. У бывших супругов есть два сына – Влад и Артем, поэтому общения им не избежать. Мирзоян признался, что преимущественно только переписывается с экс-женой. Общение между бывшими влюбленными довольно сдержаное и касается только конкретных вопросов.

Арсен Мирзоян с сыновьями от экс-жены и дочерью от Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Сообщениями общаемся. Общаемся очень на конкретные вещи. Без лирики, без воды", — рассказал музыкант на проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Также певец признался, из-за чего и как часто может конфликтовать с женой Тоней Матвиенко. Артист придерживается такого принципа, что ссоры в семье может устраивать только женщина. По словам музыканта, между ними с Тоней иногда бывают недоразумения, но не часто. Обычно это касается каких-то бытовых вещей.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Вообще, в нормальных здоровых отношениях мужчина не может устроить скандал. Это должна быть женщина. Все начинается: "Я же просто спросила!". С этого начинается все. Тематику должна задавать женщина. Тоня не часто устраивает ссоры, но бывает. Ну, может, я там что-нибудь забуду", — поделился артист.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян признался, что подарил Тони Матвиенко на день рождения. Музыкант также рассекретил, какими презентами радует его жена.

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