Артем Пивоваров довел до слез исполнением украинской народной песни "Місяць на небі"

Украинский певец Артем Пивоваров представил новый альбом "Твої вірші, мої ноти".

В новую пластинку вошли украинские народные песни, записанные Пивоваровым вместе с коллегами-артистами. В записи альбома приняли участие: Настя Каменских, Надя Дорофеева, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.

"Твої вірші, мої ноти" – это авторский проект Пивоварова, состоящий из украинских народных песен в современной аранжировке, которую сделал музыкант. Главной целью этого проекта является популяризация украинской культуры через призму музыки.

Вместе с альбомом Артем Пивоваров выпустил свежую композицию "Місяць на небі", которую также "осовременил" и представил в своем прочтении.

Поклонники признались, что в исполнении Пивоварова эта песня вызвала у них бурные эмоции: "сердце замирает от вашего прекрасного голоса, спасибо вам за ваш труд", До мурашек, до слез, до боли. Твой голос невероятный", "Артем, вы просто не представляете, как филигранно открываете самые сокровенные уголки души своей манерой исполнения", "Как можно так тонко чувствовать, так трогательно петь".

Напомним, что недавно Артем Пивоваров поделился, как помогает украинской армии. В частности, артист признался, что приобрел на фронт для наших защитников ценную вещь, стоимость которой составляет 250 тысяч долларов.

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