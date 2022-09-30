Артем Пивоваров и alyona alyona довели до слез проникновенным дуэтом на стихи Пантелеймона Кулиша

На этот раз Артем Пивоваров пригласил записать совместную композицию украинскую рэп-исполнительницу alyona alyona.

Артисты вместе записали проницательную дуэтную композицию "Люлі-Люлі" на поэзию Пантелеймона Кулиша. Вместе с треком состоялась премьера атмосферного клипа.

В нем alyona alyona будто бродит в своих мыслях, переходя от одного воспоминания к другому, словно из комнаты в комнату. Артем Пивоваров – созерцатель-путешественник, а природа выступает в виде чистой светлой мысли, за которой Артем так внимательно наблюдает. В конце концов все мы путешественники, летающие в собственных мыслях и стремящиеся так или иначе заполнить душевную пустоту.

"Работа "Люлы-люлы" отражает внутренний мир человека, охватившего чувство одиночества и отчуждения. В этом состоянии сейчас находится едва ли не каждый украинец, независимо от местонахождения и количества людей вокруг. В такие моменты включается защитная реакция: хочется закрыть свое сердце и потеряться в воспоминаниях. Иногда действительно нужно уединиться, восстановить внутреннюю энергию и силы, чтобы впоследствии продолжить заполнять соты памяти событиями, к которым захочется возвращаться", — прокомментировал Пивоваров.

В свою очередь, alyona alyona отметила: "Часто разочарование в жизни, неудачи и просто боль заставляют наше сердце закрыться и больше никому не доверять. Но когда одиночество заполняет все вокруг и начинает давить — мы ищем немного покоя и вдохновения для того, чтобы перезагрузиться и снова быть открытыми для нового. Взяв за основу стихотворение Кулиша, этот момент отчаяния, каждый из нас трансформировал его из точки в запятую, потому что мы верим, что свет все же победит тьму".

Напомним, ранее Артем Пивоваров записал эмоциональный трек вместе с Олей Поляковой – артисты представили дуэтную песню "Тішся" на стихи Леси Украинки.

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