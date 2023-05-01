Артем Пивоваров и Quest Pistols восхитили неожиданным дуэтом на стихи известного поэта

Украинский певец Артем Пивоваров и группа Quest Pistols порадовали поклонников неожиданной дуэтной песней.

Артисты положили на музыку стихотворение поэта Григория Чупринки "Очі" и выпустили одноименную песню. Как объяснил Пивоваров, трек для него особенный. Песней он хотел донести, что иногда достаточно одного взгляда, чтобы все понять.

"Григорий Чупрынка, по-моему, один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события во взаимоотношениях. У песни "Очі" простой и понятный смысл. Иногда, встретив кого-то, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов", — говорит Пивоваров.

Также музыканты уже выпустили клип на лирическую песню. Артисты сделали видеоработу именно черно-белой. Наибольший упор в клипе делался именно на глаза.

Отметим, группа Quest Pistols и Артем Пивоваров выпустили совместную композицию в рамках авторского проекта певца "Твои стихи, мои ноты". Исполнитель ранее пел в дуэте с alyona alyona, Настей Каменских, Надеждой Дорофеевой и другими.

Правда, не все положительно относятся к музыкальному проекту Артема Пивоварова. Время от времени певца критикуют, что он якобы не может придумать что-нибудь свое, поэтому использует чужое творчество. Певец с иронией ответил хейтерам.

Читайте также: