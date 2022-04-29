Артем Пивоваров и Злата Огневич очаровали общим треком о весне

Украинские певцы Артем Пивоваров и Злата Огневич выпустили общий трек.
Так, в рамках авторского проекта артиста "Твої Вірші, Мої Ноти" они записали композицию "До весни".
"В 2022 году украинцы проживают совсем необычную весну, которая, кажется, может быть только в страшном сне, только в иллюзиях..." – поделился Артем.
Песня создана на слова поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча.
"Творчество Богдана-Игоря Антонича обозначено мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов. Она поражает разнообразием неожиданных зрительных, цветных и звуковых образов, богатством живописных и музыкальных ассоциаций, художественным восприятием мира", – добавил Пивоваров.
В комментариях юзеры уже оценили трек. Так, они отметили, что дуэт удался на все 100%.
- Невероятная песня и невероятный дуэт. Так мужественно звучит голос Артема и такая нежная Злата
- Неожиданно, но непревзойденно! Самые любимые голоса! Очень нравится творчество обоих исполнителей. Дуэт получился невероятный
- Вот за что люблю и уважаю таких исполнителей за популяризацию украинского языка и культуры. Благодарю вас!
- Ой, ваши голоса так хорошо сливаются! Невозможно перестать слушать!
Напомним, Владимир Дантес выпустил первую песню на украинском языке. Также он снял клип, где показал свою счастливую жизнь до войны.
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