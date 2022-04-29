Артем Пивоваров и Злата Огневич очаровали общим треком о весне

Украинские певцы Артем Пивоваров и Злата Огневич выпустили общий трек.

Так, в рамках авторского проекта артиста "Твої Вірші, Мої Ноти" они записали композицию "До весни".

"В 2022 году украинцы проживают совсем необычную весну, которая, кажется, может быть только в страшном сне, только в иллюзиях..." – поделился Артем.

Песня создана на слова поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча.

"Творчество Богдана-Игоря Антонича обозначено мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов. Она поражает разнообразием неожиданных зрительных, цветных и звуковых образов, богатством живописных и музыкальных ассоциаций, художественным восприятием мира", – добавил Пивоваров.

В комментариях юзеры уже оценили трек. Так, они отметили, что дуэт удался на все 100%.

Невероятная песня и невероятный дуэт. Так мужественно звучит голос Артема и такая нежная Злата

Неожиданно, но непревзойденно! Самые любимые голоса! Очень нравится творчество обоих исполнителей. Дуэт получился невероятный

Вот за что люблю и уважаю таких исполнителей за популяризацию украинского языка и культуры. Благодарю вас!

Ой, ваши голоса так хорошо сливаются! Невозможно перестать слушать!

Напомним, Владимир Дантес выпустил первую песню на украинском языке. Также он снял клип, где показал свою счастливую жизнь до войны.

Трансляция концерта группы "Океан Эльзы" собрала более 8 млн гривен

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