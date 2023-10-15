Артем Пивоваров на "Голосі країни-13" игриво "пофлиртовал" с Надеждой Дорофеевой

Тренеры и их участники сошлись в "кроссбатлах".

В седьмом эпизоде "Голосу країни-13" звездные тренеры прибегали к разным методам, чтобы победить своих соперников.

Так, певец Артему Пивоварову выпал шанс бросить вызов одному из своих коллег во время "кросс-батлов", поэтому он решил задобрить соперников. В частности, "позаигрывать" с Надеждой Дорофеевой.

Певец подошел к своей коллеге и начал игриво намекать ей, что именно ее участник будет соперничать с его вокалистом. Артем с улыбкой наделал комплиментам Нади, от которых она застенчиво засмеялась и уже стала нервничать, что именно ей певец бросит вызов.

Фото: скриншот с видео

"Я тебя очень уважаю, мы с тобой очень знакомы. Столько времени мы провели вместе на студии, и не только на студии. Ты же знаешь, что я джентльмен", – обратился к Дорофеевой Пивоваров.

Но в последний момент певица выдохнула с облегчением, ведь Артем выбрал в качестве соперника своему вокалисту участника из команды Ивана Клименко.

Фото: скриншот с видео

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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