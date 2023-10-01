Артем Пивоваров на концерте растрогал до слез поступком для бойца, который потерял зрение

Артист спустился к защитнику в зал и поблагодарил за оборону нашей страны.

Тренер вокального проекта "Голос країни", певец Артем Пивоваров недавно дал концерт в Виннице.

Выступление артиста вместе с семьей посетил украинский защитник Виталий Верес. Во время боевой задачи в Бахмуте военный получил тяжелое ранение и потерял зрение.

Увидев в зале защитника, Пивоваров спустился к нему со сцены и крепко обнял:

"Спасибо, что пришли. Рад видеть, горжусь этой возможностью! Спасибо вам, спасибо за все, что вы делаете для нашей страны", – сказал Пивоваров.

Также певец растрогал поступком для Виталия. Он позвал своего менеджера и сказал защитнику, что теперь и навсегда на все концерты в любом городе военный сможет попасть на его выступление бесплатно.

Артем Пивоваров довел до слез поступком на концерте для защитника

После выступления Пивоваров встретился с защитником и его семьей за кулисами и сказал его дочери:

"Если ты захочешь прийти через 5 лет или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте", – обратился к девочке музыкант.

В свою очередь, поклонники Артема признались, что его решение растрогало их до слез.

Это до слез. Артем, у вас большое сердце.

Гордимся каждым нашим воином! Гордимся тобой! Спасибо вам

Я растрогалась до слез, благодарим каждого защитника! И вас, Артем, за вашу чуткость и сердечность

Нельзя сдержать слезы. Вы невероятный человек

Напомним, на днях Артем Пивоваров на другом своем концерте помог военному ВСУ сделать предложение своей возлюбленной.

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