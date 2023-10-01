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Артем Пивоваров на концерте растрогал до слез поступком для бойца, который потерял зрение

Артем Пивоваров на концерте растрогал до слез поступком для бойца, который потерял зрение

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Артем Пивоваров на концерте растрогал до слез поступком для бойца, который потерял зрение

Артем Пивоваров с защитником Виталием Вересом

Артист спустился к защитнику в зал и поблагодарил за оборону нашей страны.

Тренер вокального проекта "Голос країни", певец Артем Пивоваров недавно дал концерт в Виннице.

Выступление артиста вместе с семьей посетил украинский защитник Виталий Верес. Во время боевой задачи в Бахмуте военный получил тяжелое ранение и потерял зрение.

Увидев в зале защитника, Пивоваров спустился к нему со сцены и крепко обнял:

"Спасибо, что пришли. Рад видеть, горжусь этой возможностью! Спасибо вам, спасибо за все, что вы делаете для нашей страны", – сказал Пивоваров.

Также певец растрогал поступком для Виталия. Он позвал своего менеджера и сказал защитнику, что теперь и навсегда на все концерты в любом городе военный сможет попасть на его выступление бесплатно.

Артем Пивоваров довел до слез поступком на концерте для защитника

Артем Пивоваров довел до слез поступком на концерте для защитника

После выступления Пивоваров встретился с защитником и его семьей за кулисами и сказал его дочери:

"Если ты захочешь прийти через 5 лет или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте", – обратился к девочке музыкант.

В свою очередь, поклонники Артема признались, что его решение растрогало их до слез.

  • Это до слез. Артем, у вас большое сердце.
  • Гордимся каждым нашим воином! Гордимся тобой! Спасибо вам
  • Я растрогалась до слез, благодарим каждого защитника! И вас, Артем, за вашу чуткость и сердечность
  • Нельзя сдержать слезы. Вы невероятный человек

Напомним, на днях Артем Пивоваров на другом своем концерте помог военному ВСУ сделать предложение своей возлюбленной.

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Дата публикации
Просмотры
753
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