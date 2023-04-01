Артем Пивоваров на концерте спел вместе со своей маленькой фанаткой

Украинский певец Артем Пивоваров всегда активно взаимодействует со своими поклонниками в зрительном зале во время выступлений.

На одном из концертов, который прошел в Броварах, исполнитель пригласил свою маленькую фанатку на сцену. Девочка стояла в зале с плакатом в руках и мечтала спеть вместе с любимым артистом.

Пивоваров решил исполнить желание поклонницы и пригласил ее на сцену. Вместе с девочкой Артем спел свой хит "Мираж". Видео из милого выступления певец поделился на своей странице в Instagram.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Пивоваров приглашает на сцены своих зрителей. Так, во время одного из концертов в Польше певец вышел на сцену вместе с мальчиком из Мариуполя, с которым виделся на концерте в Донецкой области еще до войны. Артем сделал маленькому поклоннику очень трогательный подарок.

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