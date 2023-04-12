Артем Пивоваров на концерте вычитал фана, пригрозившему побить зрительницу

На концерте украинского певца Артема Пивоварова произошел неприятный инцидент.

Так, во время выступления исполнителя в Трускавце один из присутствующих в зале мужчин пригрозил, что ударит танцевавшую под сценой женщину, которая мешала ему смотреть на перформанс артиста.

Свидетелем этого инцидента стал Пивоваров. Прямо со сцены он обратился к зрителю и настойчиво попросил его относиться к женщинам с уважением:

"Вы, как мужчина, имейте уважение к женщине. И говорить женщине, что вы ее ударите… Серьезно? Я просто не как певец сейчас, а как человек вам отвечаю. Ну это абсурд, понимаете? Я не считаю, что это уместно по отношению к женщине так говорить с женщиной. Это ваша слабость", — вычитал фана певец.

На просьбу зрителя совладать с поклонницами Пивоваров ответил, что он не может себя в руки взять, не то что присутствующих в зале.

"К сожалению, в нашей стране война! И ни я, ни моя команда не можем на сегодня выбирать площадки, на которых будет удобно каждому зрителю. Не все хотят сидеть на концертах. Кто-то пришел для того, чтобы отпустить накопленные эмоции. Кто-то пришел целенаправленно потанцевать. Артист должен дарить эмоции, а не забирать! Закончится война! Победим! И будем проводить концерты на самых больших площадках страны, где все будут чувствовать себя комфортно", — пообещал Пивоваров.

Напомним, ранее Артем Пивоваров ответил на критику его песен на стихи известных поэтов.

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