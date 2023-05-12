Артем Пивоваров напугал фанов поведением на концерте: артист пробежался по перилу второго этажа без страховки

Певец Артем Пивоваров находится в туре по городам Украины и на днях артист дал концерт в Одессе.

Во время выступления исполнителя, вероятно, охватил такой адреналин, что, когда он исполнял "Ой на горі", он в прямом смысле слова полез на гору. Пивоваров запрыгнул на перило балкона с поклонниками на втором этаже.

Сначала Пивоваров прошелся по этому перилу, а дойдя до середины, вылез полностью на перило и продолжил петь.

Зрители в зале были от восторга от экстремального поступка кумира, активно его снимали, а кто-то, пока Артем шагал по перилу, умудрился дать ему пять. Однако фаны Пивоварова, увидевшие видео с концерта в Сети, были ошеломлены его поведением:

"И первая мысль, чтобы не столкнули", "Артем, разве так можно? У тебя только нога поправилась, а ты так прыгаешь", "На видео смотреть страшно. Талантливый паренек, самый преданный волонтер! Не рискуйте своей жизнью! Понимаю драйв, адреналин, но поломанная нога была звоночком!", "Артем, это очень рискованно! Зачем испытывать судьбу? Не дай Бог", "в зале же есть дети, которые очень любят ваши выступления! А если бы вы случайно упали, да еще и на зрителей в зале!".

Как известно, в середине февраля во время концерта в Польше Артем Пивоваров серьезно травмировал ногу. Долгое время она у него заживала. Впрочем, экстремального артиста это не остановило.

Отметим, это уже не в первый раз, когда Артем Пивоваров отличился поведением на концерте. В апреле во время выступления в Черновцах певец залез на балкон в зрительном зале, откуда свесил ногу в фиксаторе.

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