Артем Пивоваров неожиданно спас человека посреди леса: "Услышал странный звук"

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

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Украинский певец Артем Пивоваров неожиданно стал героем не сцены, а настоящей спасательной истории, когда случайно помог незнакомому мужчине вытащить автомобиль, застрявший в лесу.

Артист поделился видео со своей велопрогулки, которая неожиданно превратилась в приключение. По словам Пивоварова, сначала он услышал непонятный шум, а когда подъехал поближе, увидел водителя, который безуспешно пытался вытащить машину из глубокого песка. Певец не остался в стороне. Он сразу решил присоединиться к делу. Установил камеру неподалеку, снял футболку и принялся помогать.

«Услышал странный звук, подъехал поближе и увидел, что мужчина пытается вытащить машину. Ну, решил помочь», — рассказал артист в видео.

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Пост Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Как видно на кадрах, быстро справиться не удалось. Мужчинам пришлось изрядно потрудиться, прежде чем автомобиль смог выбраться из песчаной ловушки. Во время разговора водитель признался, что ещё накануне пытался остановить других автомобилистов, но никто не согласился помочь. Самое забавное, что, похоже, он так и не узнал своего неожиданного помощника.

«Хорошо, что есть это видео, потому что я представляю себе историю этого человека — точнее, то, как её воспринимают люди. Типа: „Еду я как-то по лесу, застрял, час возился — не мог сдвинуться с места… А тут идет по этому лесу Артем Пивоваров и говорит: „А давайте я вам помогу“. Мы раз-два и вытащили машину. А он пошел дальше». «Шанс встретить где-нибудь в лесу Артема Пивоварова никогда не равен нулю», — шутят пользователи в комментариях.

Пост Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Пост Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Большинство пользователей отметили, что именно такие искренние и неожиданные моменты показывают артистов с совершенно другой стороны, а эта история мгновенно стала поводом для десятков мемов.

Напомним, недавно Артем Пивоваров тронул публику исполнением песни Степана Гиги. Зрители не сдерживали слёз.

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