Артем Пивоваров очень эмоционально ответил тем, кто говорит, что "концерты не ко времени": "Закройте свои рожи!"

Исполнитель подчеркнул, что будет делать все для того, чтобы сохранять нашу культуру.

Украинский певец Артем Пивоваров славится эмоциональными речами во время своих выступлений.

Вот и один из недавних концертов артиста не стал исключением. На странице в Instagram Пивоваров поделился видеофрагментом, в котором очень возмутительно ответил тем, кто говорит, что "концерты не ко времени".

Музыкант объяснил, что он делает все для того, чтобы сохранить нашу культуру и этнокод. А "диванных критиков", мягко говоря, попросил также делать что-то для нашей страны, или ждать молча своей победы:

"Я не хочу видеть войну в этой стране. Поэтому я буду делать все для того, чтобы поддерживать нашу армию, сохранять нашу территорию и целостность. Буду выпускать музыку и песни, сохранять нашу культуру, сохранять нашу айдентику, сохранять наш этнокод. Поэтому, закройте свои рожи и помогайте нашей стране! Или ждите дома своей победы. А мы будем делать все для того, чтобы приближать ее. Поднимите свою жопу и сделайте что-то для страны!" – сказал довольно эмоционально со сцены Пивоваров.

Поклонники, в свою очередь, поддержали кумира: "Сила и мощь! Настоящий казацкий дух", "Эти строки звучат как какая песня. Очень сильно", "У меня мурашки по коже прошлись. Это очень сильно", "Даже захотелось дополнительный раз задонатить".

Напомним, ранее Артем Пивоваров объяснил, почему один из своих хитов на русском "Дом" он никогда не переведет на украинский язык.

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