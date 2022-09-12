Артем Пивоваров отреагировал на освобождение родного города, где сейчас находится его мама

Вместе с другими украинцами исполнитель Артем Пивоваров не мог дождаться, пока ВСУ освободят от российской оккупации его родной город Волчанск в Харьковской области.

В сторис в Instagram исполнитель поделился фотографией с военными ВСУ, стоящими с украинским флагом на фоне Волчанского городского совета.

Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Ребята, казаки, вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен", — подписал фото Пивоваров.

Для певца этот момент был очень волнующим, ведь все это время там была его мама и другие родственники, которые не смогли покинуть город до оккупации. Мать исполнителя продолжала работать медиком и оказывала медицинскую помощь раненым.

Напомним, недавно Певец из Южной Кореи эмоцино исполнил кавер на песню Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой "Думы".

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