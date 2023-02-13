Артем Пивоваров ответил на упреки, что он без бэк-вокала не умеет петь

Украинский певец и сонграйтер Артем Пивоваров иногда получает комментарии от хейтеров, что он якобы не умеет петь и его обычно спасает бэк-вокал.

Музыкант не стал терпеть и ответил на критику. В своем TikTok артист опубликовал ролик, где он поет вместе с бэк-вокалистом. На видео четко слышен вокал именно Артема Пивоварова. Бэк-вокалист тем временем лишь немного дополняет пение исполнителя.

В комментариях под видео поклонники решили поддержать Артема. Они поделились, что бэк-вокалиста вообще почти не слышно, между тем вокал Пивоварова действительно мощный.

Бэк-вокала и не слышно

Главный голос – это Артем, Даню и Влада (имена бэк-вокалистов – прим. ред.) почти не слышно даже, а у Артема очень сильный и хороший голос

Не понимаю хейта в сторону Артема. Крутой, сильный голос. Его энергетика, подача не могут оставить равнодушным.

Напомним, недавно Артем Пивоваров объяснил, почему один из его хитов никогда не зазвучит на украинском языке. Музыкант ответил, почему для него так важно, чтобы трек "Дом" остался русскоязычным.

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