Артем Пивоваров отыграл семь "Дворцов спорта": каким было шоу мирового уровня, ставшее рекордом Украины

Артем Пивоваров

7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября у киевлян и гостей города была возможность увидеть грандиозное шоу Артема Пивоварова, подготовка к которому длилась более года. Все семь концертов прошли с солдаутами, собрав в общей сложности 73 тысячи человек не только из Украины, но и из разных уголков мира.

Нынешнее шоу подчеркнуло многогранность Артема Пивоварова. Программа состояла из трех частей. Первая - величественная и эпическая, одними из главных героев здесь выступали Национальный академический оркестр народных инструментов и Хоровая капелла им. Ревуцкого. Сотрудничество, которое начиналось с больших концертов во Дворце "Украина", превратилось в долговременную коллаборацию в разных формах. Среди песен, которые давно полюбились слушателям, в новом звучании звучали также композиции "Блакить твоїх очей" и "Земле моя" Юрия Рыбчинского, который стал зрителем шоу дважды.

Вторая часть шоу - более альтернативная и динамичная, контрастирующая с первой частью и напоминающая о внутреннем огне и безудержной энергии артиста. Третья часть - возможность насладиться любимыми хитами, развлечься и зарядиться позитивом. В этом блоке была представлена новая песня Ave Maria из следующего альбома, открывающая новую страницу творчества Артема Пивоварова. Премьере предшествовала классическая версия композиции в исполнении детского хора BREVIS, в состав которого вошли финалисты "Детского Евровидения", фестиваля Dity.Help Music и ученики вокальной студии Brevis. Клип снимали во время концертов, так что все присутствующие во "Дворце спорта" станут частью визуализации Ave Maria. Официальный выпуск работы состоится 28 ноября.

Это уникальное событие произвело настоящий фурор. В первый день концертного марафона было объявлено седьмую дату и через неделю Артему Пивоварову удалось собрать еще один "Дворец спорта". Посмотреть действительно было на что, чего стоит только эффектное появление артиста, который, как молния, спускался на сцену прямо с крыши Дворца и не менее эффектно исчезал в конце шоу, падая с высоты. Качественная музыка, спецэффекты, трюки, световое шоу и виджеинг - команда исполнителя сделала все, чтобы удивить публику и в очередной раз доказать, что шоу мирового уровня в Украине возможно создавать даже в условиях войны.

Над созданием ряда концертов работало более 500 человек, 16 технических компаний, монтаж длился семь дней. Было использовано 500 квадратных метров экранов, 660 световых приборов, 25 км кабелей, 204 кВт звука, 52 пиротехнических устройства, 30 камер. Программа каждый раз несколько отличалась, в разные дни на сцене с Артемом появлялись приглашенные артисты: Надя Дорофеева, Klavdia Petrivna, Лилу45, Олег Скрипка.

Каждый концерт на площадке царила невероятная атмосфера единения. Взаимодействие со зрителем является неотъемлемой частью выступлений Пивоварова, это стало также одним из элементов шоу во "Дворце спорта". Несмотря на размер площадки, каждый присутствующий смог увидеть артиста вблизи, ведь Артем побывал во всех уголках зала, летая на кране, передвигаясь по трибунам и фан-зоне. На концерты также пришли коллеги исполнителя. Семь солдаутов во "Дворце спорта" подряд стали рекордом, который был зафиксирован в Книге рекордов Украины и объявлен во время финального концерта.

Грандиозное шоу, которое является важным событием в развитии культуры в Украине, было представлено в контексте настоящего. Одним из самых эмоциональных эпизодов стал момент, когда на сцену спустили флаги и шевроны бригад, которыми занимается команда Пивоварова, и показали видео с поездок Pivovarov Team к военным, что сопровождалось мощным спичем Артема о важности поддержки воинов.

Как и все предыдущие концерты артиста во время полномасштабной войны, в этих шоу была благотворительная цель. На каждом из концертов проходили аукционы, ведущими которых в разные дни были Андрей Бедняков, Василий Байдак, Мила Еремеева и Александр Педан. Собранные средства будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины в нелегкой борьбе за независимость и целостность нашей страны. Ведь именно благодаря защитникам и защитницам, которых также было много среди зрителей, у нас есть возможность встречать каждый день и делать такие масштабные шоу.

"Каждый год мы с командой ставим для себя новые вызовы и этот год не является исключением. Мы хотели, чтобы это уникальное шоу увидели все желающие, поэтому сделали аж семь концертов. Для нас это возможность подарить людям такие нужные сейчас положительные эмоции и оказать необходимую помощь ВСУ", - комментирует артист.

