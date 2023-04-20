Артем Пивоваров показал себя подростком на видео, где скримит и гроулит

Украинский певец Артем Пивоваров вспомнил о своей бурной рокерской молодости.

На странице в Instagram исполнитель запостил архивное видео, где предстает подростком. Но уже тогда Пивоваров имел серьезный талант к музыке. Правда, тяжелой.

В ролике, которым Артем поделился в фотоблоге, он изображен вместе со своей группой и исполняет трек в стиле металкор. Но фанатов знаменитости ошеломило то, как он поет. В ролике Пивоваров исполняет песню, используя приемы экстремального вокала – гроул и скрим.

"Такого Пивоварова вы еще не слышали", – подписал видео исполнитель.

Одни поклонники певца признались, что не ожидали такого от него услышать: "Как такой милый ребенок такое поет?", "Лучше не стоит", "Не верится, что Артем когда-то так пел. Время идет, все меняется", "так вот откуда эта страсть".

Но фаны Пивоварова, которые с ним с самого начала его карьеры признались, что помнят его в этот период творчества: "С такого Пивоварова началась моя молодость!", "Давно уже слышала, давно", "А реально было бы интересно услышать вживую сейчас", "первая песня Пивоварова, которую услышала, была "Забиваюсь партаками" — было подозрение, что не все так просто".

Напомним, не так давно во время одного из своих концертов Артем Пивоваров вычитал фана, который пригрозил ударить зрительницу, мешавшую ему под сценой наблюдать за выступлением артиста.

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