Артём Пивоваров показал свой сюрреалистический мир в новом клипе

Певец представил видеоработу на трек "Міраж".

Украинский артист Артем Пивоваров выпустил украинскую версию клипа на новый сингл "Міраж".

В ролике звезда показал свою сюрреалистическую реальность. Специально для реализации идеи были построены целые отдельные пространства и привлечены лучшие специалисты по визуальным эффектам. Так, над видео работал Тарас Голубков совместно с Inakshe Production.

Также к съемкам клипа был привлечен украинский чемпион по жонглированию колец — Даниил Лысенко, дополнивший клип своим виртуозным мастерством.

Этой работой команда решила напомнить поклонникам "не забывать смотреть вверх в небо, ведь там ждет та самая "путеводная" звезда, которая поможет найти путь к мечте".

"Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо!" – поделился Пивоваров.

В комментариях на YouTube фаны поделились эмоциями от увиденного.

Клип не такой как все остальные, очень крутая идея – вы крутые! Должен 100% попасть в тренды

Один из лучших клипов Артема! Мега круто и профессионально, молодцы

Супер ярко и супер позитивно! Спасибо!

Великолепный яркий клип – мюзикл. Как у Ла-Ла-Ленде оказалась! Очень крутая и хитовая песня!

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