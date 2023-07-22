Артем Пивоваров показался под феном: артист ответил на упреки, что выступает под наркотиками

Украинский певец, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров отреагировал на упреки юзеров, что он выходит на сцену под запрещенными веществами.

Во время выступлений исполнитель ведет себя довольно энергично и эмоционально, что некоторых фанов наталкивало на мысль, что артист употребляет некий допинг. Недавно Пивоваров предложил сдать кровь в прямом эфире на запрещенные вещества, чтобы убедить людей, что он ничего такого не употребляет.

На этот раз Пивоваров отреагировал с юмором на очередной комментарий юзера по этой теме. Мужчина написал: "Как всегда под "феном" (амфетамин – наркотический психостимулятор, который влияет на ЦНС – прим.ред.). Как это ты еще по крышам не лазишь?".

В свою очередь, Пивоваров записал короткое видео, на котором предстал в ванной и держит в руках фен, которым сушит волосы: "Я что, один такой?" – подписал видео певец.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Напомним, недавно во время концерта в польском городе Катовице Артем Пивоваров в очередной раз отличился и продемонстрировал опасный трюк. Артист забрался на металлическую конструкцию над сценой и с большой высоты спрыгнул на концертную площадку.

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