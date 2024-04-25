Артем Пивоваров покорил эмоциональным дуэтом из Klavdia Petrivna и засветил лицо загадочной певицы

Артист выпустил новый трек в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".
Украинский певец Артем Пивоваров порадовал неожиданной новинкой с загадочной артисткой Klavdia Petrivna, которая тщательно скрывает свое лицо.
Исполнитель представил новую работу в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты". В этот раз Пивоваров положил на музыку стихотворение "Барабан печалі" украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия.
Помогла артисту реализовать замысел загадочная певица Klavdia Petrivna. Артем Пивоваров вместе со своей коллегой за сценой выпустил эмоциональный дуэт "Барабани".
"Я неустанно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!" – высказался о сотрудничестве с Klavdia Petrivna музыкант.
Артисты уже успели вживую представить их совместную работу. Премьера состоялась в киевском "Дворце спорта", где Пивоваров отыграл три концерта. Зрители очень положительно отреагировали на их дуэт. Песня "Барабани" заполонила соцсети и попала в тренды за несколько дней до официального релиза.
"Хочу поблагодарить Артема за предложение записать песню вместе, за отчаянную работу на студии и за возможность показать эту песню зрителям во "Дворце спорта". Благодаря ему я прониклась чрезвычайной атмосферой больших концертов, невероятных масштабов. Это был максимально крутой опыт, который наполнил меня безумной энергией и мощно вдохновил", – поделилась артистка.
Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna уже даже успели представить общий клип на песню "Барабани". На видео артисты появились в разных образах и показывали две истории, что контрастируют между собой.
Кстати, в клипе Артем Пивоваров частично засветил лицо Klavdia Petrivna. Конечно, деталей разглядеть было просто невозможно. Кто же на самом деле Klavdia Petrivna – остается загадкой.
В ообщем, вокруг имени певицы ходило немало слухов. Сплетничали, что под маской скрывается певица Маша Кондратенко. Другие говорили, что Klavdia Petrivna – это юная исполнительница Соломия Опрышко. Однако эти слухи не получили ни подтверждений, ни опровержений.
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