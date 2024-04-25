Артем Пивоваров покорил эмоциональным дуэтом из Klavdia Petrivna и засветил лицо загадочной певицы

Украинский певец Артем Пивоваров порадовал неожиданной новинкой с загадочной артисткой Klavdia Petrivna, которая тщательно скрывает свое лицо.

Исполнитель представил новую работу в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты". В этот раз Пивоваров положил на музыку стихотворение "Барабан печалі" украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия.

Помогла артисту реализовать замысел загадочная певица Klavdia Petrivna. Артем Пивоваров вместе со своей коллегой за сценой выпустил эмоциональный дуэт "Барабани".

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna

"Я неустанно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!" – высказался о сотрудничестве с Klavdia Petrivna музыкант.

Артисты уже успели вживую представить их совместную работу. Премьера состоялась в киевском "Дворце спорта", где Пивоваров отыграл три концерта. Зрители очень положительно отреагировали на их дуэт. Песня "Барабани" заполонила соцсети и попала в тренды за несколько дней до официального релиза.

"Хочу поблагодарить Артема за предложение записать песню вместе, за отчаянную работу на студии и за возможность показать эту песню зрителям во "Дворце спорта". Благодаря ему я прониклась чрезвычайной атмосферой больших концертов, невероятных масштабов. Это был максимально крутой опыт, который наполнил меня безумной энергией и мощно вдохновил", – поделилась артистка.

Klavdia Petrivna

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna уже даже успели представить общий клип на песню "Барабани". На видео артисты появились в разных образах и показывали две истории, что контрастируют между собой.

Кстати, в клипе Артем Пивоваров частично засветил лицо Klavdia Petrivna. Конечно, деталей разглядеть было просто невозможно. Кто же на самом деле Klavdia Petrivna – остается загадкой.

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna

В ообщем, вокруг имени певицы ходило немало слухов. Сплетничали, что под маской скрывается певица Маша Кондратенко. Другие говорили, что Klavdia Petrivna – это юная исполнительница Соломия Опрышко. Однако эти слухи не получили ни подтверждений, ни опровержений.

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