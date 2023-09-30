Артем Пивоваров помог военному сделать предложение любимой прямо во время концерта

Певец поддержал молодую пару.
Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров помог военнослужащему во время своего концерта.
На сольном концерте исполнителя к нему с просьбой подошел боец ВСУ, который захотел сделать предложение своей любимой девушке. Пивоваров без раздумий согласился и пригласил защитника на сцену. Видео в этот трогательный момент певец поделился в своих Instagram-stories.
Военный с букетом цветов позвал свою девушку, стал на одно колено и предложил ей стать его женой. Избранница мужчины ответила ему согласием и, не сдерживая эмоций, поцеловала его. В это время Пивоваров с волнением наблюдал за всем из-за кулис, а зрительный зал поздравил влюбленных бурными аплодисментами.
Напомним, на днях стало известно, что украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев признался своей любимой, которая младше его на 20 лет.
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