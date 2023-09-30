Артем Пивоваров помог военному сделать предложение любимой прямо во время концерта

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров помог военнослужащему во время своего концерта.

На сольном концерте исполнителя к нему с просьбой подошел боец ВСУ, который захотел сделать предложение своей любимой девушке. Пивоваров без раздумий согласился и пригласил защитника на сцену. Видео в этот трогательный момент певец поделился в своих Instagram-stories.

Военный с букетом цветов позвал свою девушку, стал на одно колено и предложил ей стать его женой. Избранница мужчины ответила ему согласием и, не сдерживая эмоций, поцеловала его. В это время Пивоваров с волнением наблюдал за всем из-за кулис, а зрительный зал поздравил влюбленных бурными аплодисментами.

На концерте Артема Пивоварова военный трогательно сделал предложение любимой

Напомним, на днях стало известно, что украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев признался своей любимой, которая младше его на 20 лет.

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