Артем Пивоваров с женой

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Украинский певец Артем Пивоваров, который тайно женился, якобы впервые станет отцом.

По крайней мере, именно так утверждает в своем Telegram-канале блогер-сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на инсайдерскую информацию. Отмечается, что жена певца Даша Чередниченко, с которой он уже почти 10 лет находится в отношениях, якобы беременна.

«Наши котята (так блогер называет своих инсайдеров — прим. ред.) сообщили, что Артем Пивоваров станет отцом», — говорится в заявлении Богдана Беспалова.

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Пост Богдана Беспалова

Однако стоит отметить, что сам Артем Пивоваров эту новость не подтверждает, но и не опровергает. Исполнитель вообще не из тех, кто охотно рассказывает о подробностях личной жизни. Он вообще не комментирует свои отношения, избегает ответов на подобные вопросы и держит частное подальше от посторонних глаз.

Тем не менее некоторые подробности все же известны. С 2017 года Артем Пивоваров находится в отношениях с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. 13 июля стало известно о тайном браке певца, о чем тоже объявил Богдан Беспалов. Выяснилось, что Даша сменила фамилию и стала Пивоваровой.

Если она действительно беременна, то этот ребенок станет для певца первым. Кстати, редакция сайта ТСН.ua видела ее на фестивале Atlas, где выступал исполнитель. Животика у Даши видно не было, но и она была одета в черный наряд свободного кроя.

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