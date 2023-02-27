Артем Пивоваров после жесткой травмы на сцене показал, как танцует на руках

Артиста, похоже, ничего не способно остановить во время выступления.

Даже травма не помешала украинскому певцу Артему Пивоварову устроить для своих зрителей танцевальное шоу.

На своем концерте в немецком городе Франкфурт исполнитель показал, что даже серьезная травма не способна остановить поток его энергии.

Да, под хит "Ой на горе" певец продемонстрировал свои акробатические навыки и станцевал, стоя на руках. После этого Пивоваров попрыгал на одной ноге к краю сцены и продолжил исполнять песню.

"Не показывайте это моему травматологу", — пошутил под видео в Instagram Артем.

Напомним, что Пивоваров травмировался во время своего выступления в Быдгоще в Польше. Певец поскользнулся на сцене и упал прямо посреди концерта. На помощь артисту сразу приехала скорая и наложила ему повязку, также врачи запретили Артему наступать на ногу и нагружать ее. Несмотря на все, певец продолжил свое выступление, сидя на стуле.

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