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Артем Пивоваров представил эмоциональный клип на мощную песню "Маніфест"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
685
Время на прочтение
1 мин
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Артем Пивоваров представил эмоциональный клип на мощную песню "Маніфест"

Артем Пивоваров

Трек стал частью масштабного проекта "Мапа української ідентичності".

Украинский певец Артем Пивоваров выпустил эмоциональный клип на мощную композицию "Маніфест".

В новом видео артиста яркие визуальные образы обращают внимание на черты характера, наиболее характерные для украинцев, именно они и становятся главным акцентом на экране.

"Эта работа – о сущности украинцев, о тех качествах, которые характеризуют нас как нацию. Мы искренние, добрые и нежные, но и готовы показать устойчивость и мощь, когда нас пытаются обидеть. Чужого нам не надо, а своего мы не отдадим. Так было, есть и будет всегда. Ведь свобода, достоинство и смелость – это неизменная часть каждого из нас", – прокомментировал новую работу Пивоваров.

Трек "Маніфест" стал продолжением масштабного проекта исполнителя "Мапа української ідентичності", в котором Артем поделился мыслями об особенностях украинской музыки, как на нее повлияла война и почему она стала настоящим оружием на культурном фронте.

Напомним, месяц назад Артем Пивоваров прямо на своем концерте в Черкассах помог военному сделать предложение возлюбленной.

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Дата публикации
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