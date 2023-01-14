Артем Пивоваров представил эмоциональный клип на мощную песню "Маніфест"

Трек стал частью масштабного проекта "Мапа української ідентичності".
Украинский певец Артем Пивоваров выпустил эмоциональный клип на мощную композицию "Маніфест".
В новом видео артиста яркие визуальные образы обращают внимание на черты характера, наиболее характерные для украинцев, именно они и становятся главным акцентом на экране.
"Эта работа – о сущности украинцев, о тех качествах, которые характеризуют нас как нацию. Мы искренние, добрые и нежные, но и готовы показать устойчивость и мощь, когда нас пытаются обидеть. Чужого нам не надо, а своего мы не отдадим. Так было, есть и будет всегда. Ведь свобода, достоинство и смелость – это неизменная часть каждого из нас", – прокомментировал новую работу Пивоваров.
Трек "Маніфест" стал продолжением масштабного проекта исполнителя "Мапа української ідентичності", в котором Артем поделился мыслями об особенностях украинской музыки, как на нее повлияла война и почему она стала настоящим оружием на культурном фронте.
Напомним, месяц назад Артем Пивоваров прямо на своем концерте в Черкассах помог военному сделать предложение возлюбленной.
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