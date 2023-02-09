Артем Пивоваров прокомментировал, почему никогда не переведет с русского один свой хит: "Никогда не зазвучит на украинском"

Украинский певец и сонграйтер Артем Пивоваров часто общается с поклонниками на своих концертах.

Так, во время одного из недавних выступлений музыкант решил ответить на один из вопросов, наиболее волнующих его поклонников. Так, Пивоваров объяснил, почему никогда не переведет с русского на украинский свой хит "Дом".

"Эта песня никогда не зазвучит на украинском. К сожалению. К большому сожалению. Для всех людей, кто так желает этого. Потому что, она слишком близка для меня. Она ассоциируется с моим домом. И я помню его именно таким. Каким он был для меня в детстве. Именно поэтому я хочу оставить песню эту именно такой и ничего не менять. Я напишу еще сотни песен на украинском языке и на других языках также. Но эта песня навсегда останется для меня особенной", – сказал со сцены Пивоваров.

В свою очередь, фаны поблагодарили Пивоварова за этот трек и за те воспоминания, в которые композиция их погружает: "Великолепная песня, неважно на каком языке! У вас много крутых песен. Спасибо", "для меня эта песня стопроцентное попадание в ностальгию по родному дому, за тем, каким он был раньше!", "Я тоже, когда слушаю эту песню, – она возвращает меня в дом, в котором я выросла".

Отметим, что Артем Пивоваров родился и провел детство в городе Волчанск Харьковской области.

Напомним, ранее Артем Пивоваров умилял видео с концерта с маленьким фанатом, который спел его хит "Ой на горі".

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