Артем Пивоваров прямо во время концерта оригинально получил статуэтку YUNA-2023

Артист рассказал, за какой проект его отметили наградой.

Певец Артем Пивоваров оригинально получил престижную украинскую музыкальную премию YUNA-2023.

Торжественное вручение специальной награды состоялось прямо на концерте музыканта, который состоялся во дворце "Украина", Киев.

Артем Пивоваров получил статуэтку YUNA-2023 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Как поделился Артем, наградой YUNA-2023 его отметили за авторский проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого Пивоваров кладет на музыку стихи известных украинских поэтов и записывает дуэты с другими артистами. Певец уже выпустил треки с alyona alyona, Настей Каменских, Златой Огневич, Надеждой Дорофеевой, Олей Поляковой и другими.

Артем Пивоваров получил статуэтку YUNA-2023 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

В общем, теперь у Артема есть три статуэтки премии YUNA. Первую он получил в 2021 году в номинации "Лучшая песня", а вторую – в 2022-м как "Лучший исполнитель".

"Ну что, моя дорогая, ты присоединяешься сюда", — сказал Пивоваров и показал, как ставит статуэтку рядом с другими наградами.

Артем Пивоваров получил статуэтку YUNA-2023 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Отметим, Артём Пивоваров получил специальную награду YUNA-2023. Ранее объявили 12 победителей престижной премии, песни которых были наиболее ротированы на украинских радиостанциях.

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