Артем Пивоваров прямо во время концерта установил рекорд Украины и получил награду

Артем Пивоваров получил награду во Дворце Спорта / © ТСН

Реклама

Певец Артем Пивоваров установил новое национальное достижение во время своего грандиозного шоу в киевском Дворце Спорта.

Редакция ТСН.ua побывала на седьмом концерте и стала свидетелем исторического момента — 34-летний артист официально попал в Национальный реестр рекордов Украины. Так, Пивоваров стал первым украинским исполнителем, который смог провести семь сольных шоу на одной арене всего за десять дней.

Такой музыкальный марафон до этого никто не воплощал. В результате во время концерта на сцену неожиданно для исполнителя поднялся представитель Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин. Он торжественно объявил об установлении рекорда и вручил артисту соответствующий сертификат, пожав руку. Зал встретил момент громкими овациями.

Реклама

Артем Пивоваров получил награду во Дворце Спорта / © ТСН

«Артем — единственный артист в Украине, который сделал семь шоу за десять дней. Это новое национальное достижение. И вы — часть этого рекорда. Без вас этого бы не произошло», — обратился к зрителям со сцены Зорин.

К слову, все концерты Артема Пивоварова отличились большим размахом и стали аншлаговыми. Действо происходило на третьей по масштабу арене Украины и собрало звездных гостей, талантливых бэк-вокалистов, музыкантов и более 70 тыс. посетителей. Над зрелищным шоу работало около 500 человек в течение года.

Отметим, серия концертов состоялась 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября. И именно это позволило Артему Пивоварову превзойти собственное прошлогоднее достижение, когда рекорд принадлежал группе «Океан Эльзы».