Артем Пивоваров рассказал о маме, которая более пяти месяцев живет в оккупации в Харьковской области

Исполнитель Артем Пивоваров родом из небольшого городка в Харьковской области – Волчанска, который расположен недалеко от границы с Россией.

Так что с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, родной город артиста оказался под оккупацией.

Родные исполнителя не успели выехать из города, поэтому им приходится жить в новых условиях. Как рассказал Артем, он очень беспокоится. У него с мамой особая и сильная связь, поэтому ему сейчас очень тяжело.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, которая есть у меня с мамой", — поделился в интервью с Машей Ефросининой Артем.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Пивоваров решил не говорить деталей, как именно и в каких условиях живет его мама. Впрочем, он отметил, что постоянно находится с ней на связи.

"Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, очень сильно волнуюсь. Мы постоянно на связи", — добавил артист.

Напомним, родные Игоря Кондратюка тоже оказались под оккупацией. Они страдают из-за действий оккупантов, впрочем, не падают духом. Родные Кондратюка ждут ВСУ и надеются, что вскоре защитники выгонят российских военных из украинских земель.

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