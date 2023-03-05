Артем Пивоваров рассказал об очень ценной вещи, которую приобрел на передовую: "Она стоит 250 тысяч долларов"

Украинский певец Артем Пивоваров активно дает благотворительные концерты и в Украине, и за границей.

Часть средств из концертов, монетизации с YouTube и роялти Пивоваров направляет в поддержку армии. Исполнитель активно волонтерит, о ситуации на фронте и в деоккупированных городах он знает не по новостям, а от друзей-военных, которых теперь у певца есть много на каждом участке фронта, говорится в сюжете "ЖВЛ".

Пивоваров вместе с командой на передовую уже приобрели автомобили, дроны. Также певец поделился, какую ценную вещь он приобрел и передал на фронт:

"Мы приобрели за этот период очень ценную вещь, которая называется мобильный госпиталь. Она стоит 250 тысяч долларов, и это только один мобильный госпиталь. Автомобилей, амуниции, дронов на, ну я не знаю, на десятки, на сотни тысяч долларов", – рассказал Пивоваров.

У Артема и его команды с первого дня полномасштабного вторжения позиция однозначна. И певец очень быстро оставил попытки достучаться до своей российской аудитории. Ведь стало очевидно – там его не услышат.

Хотя с тамошним шоу-бизнесом и слушателем имел прочную связь — еще в 2019-м он ездил на фестивали в Сочи и Москву. А путинистам Филиппу Киркорову и Диме Билану писал песни. Но когда на Украину посыпались российские ракеты, хорошие отношения с ними всеми остались в прошлом.

Напомним, недавно во время концерта в Польше Артем Пивоваров серьезно травмировался. Артисту пришлось вызвать скорую.

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