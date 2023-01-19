Артем Пивоваров растрогал видео с концерта с маленьким фанатом, который спел его хит "Ой на горі"

Мальчик вышел к своему кумиру на сцену во время одного из его концертов.

Украинский певец Артем Пивоваров продолжает делиться милыми видео, как он взаимодействует со зрителями на своих концертах.

Так, во время одного из недавних выступлений на сцену к Артему очень рвался его маленький фанат. На странице в Instagram Пивоваров разместил видео, где мальчик стоит рядом с кумиром.

Сначала малыш растерялся, но когда Артем показал, где в зале находится мама мальчика, тот немного успокоился. Потом артист попытался поговорить с маленьким поклонником, но тот смутился и молчал.

Когда Пивоваров поднес микрофон к мальчику, тот просто начал петь хит Артема "Ой на горі".

Поклонники исполнителя признались, что их очень растрогал этот момент: "на Артема с детьми можно смотреть бесконечно", "Ну такая ж милота", "маленький артист", "Даже мальчик знает, что песня Артема – вместо тысячи слов".

Напомним, на днях Артем Пивоваров приобщился к благотворительной инициативе и вместе с известным украинским псом-сапером Патроном записал неожиданный дуэт.

Читайте также: