Артем Пивоваров разнес фанов, которые на концертах упрекают его в частых рассказах о войне в Украине

Украинский певец Артем Пивоваров вызверился на некоторых фанатов, которые считают неуместными рассказы о зверствах россиян во время его благотворительных концертов за рубежом.

Артист постоянно помогает бойцам на фронте. Часть доходов с его концертов всегда уходит на закрытие потребностей армии. Впрочем, некоторым поклонникам его творчества кажется, что это должно быть без "ненужных размышлений и проповедей" об Украине. Такие комментарии очень возмутили украинского певца. Так, в своем фотоблоге Пивоваров запостил видео, как на одном из концертов он эмоционально высказывается в сторону людей, не понимающих важность слов-поддержки Украины.

"Это 184-й благотворительный концерт. Нет поводов не говорить об Украине. Поэтому все, кто говорят, что я не должен этого делать, мне плевать. Я буду об этом говорить, потому что для меня это важно", - отметил артист.

Артем Пивоваров вызверился на фанов, которые на концертах осуждают его поддержку Украины

В частности, певец отметил, что никогда не перестанет говорить о полномасштабном вторжении и российских преступлениях. Для него это принципиальная позиция. И добавил, что таким комментаторам не место на его концертах. Потому предложил отдать средства за билет.

"Если вам не нравится, выйдите из зала. Я верну средства за билет, если вам не нравится, когда я говорю о своей стране. Для меня это важно. Это моя миссия сегодня", - подчеркнул Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

К тому же после столь мощной речи Артем добавил кадры с бойцами и показал, как в реальности помогает военным на передовой.

Напомним, недавно певец Артем Пивоваров взволновал фанов своим видеообращением. По его словам, он стал свидетелем теракта.

Читайте также: