Артем Пивоваров разнес известную американскую группу, которая на Красной площади хвасталась концертами в РФ

Артем Пивоваров и группа As I Lay Dying

Украинский певец Артем Пивоваров разнес известную американскую группу As I Lay Dying, которая хвасталась концертами в России.

Коллектив не постыдился поехать с гастролями в РФ - страну, которая развязала в Украине полномасштабную войну. Более того, музыканты еще и охотно публиковали фото на фоне Красной площади, где давали понять, как им нравится Россия, и хвастались концертами.

"Хотели остаться дольше, но нам нужно успеть на самолет из Москвы, чтобы выступить на первом концерте тура", - комментировали музыканты.

Артем Пивоваров не смолчал. Исполнитель напомнил музыкантам, кого те поехали развлекать. Артист отметил, что Россия - террористическая страна, которая развязала войну и ежедневно совершает преступления на украинских землях.

Артем Пивоваров раскритиковал группу As I Lay Dying

"Удалил вашу музыку из плейлиста навсегда! россия - государство-террорист", - отметил Артем Пивоваров.

Вмешался и шоумен Анатолий Анатолич. Ведущий отметил, что публиковать фото из столицы страны, которая убивает невинных людей, это позор. Также он напомнил о преступлениях оккупантов в Украине. Поэтому, сознательно развлекать россиян концертами - это верх цинизма.

"Позор вам. Публиковать фото из столицы страны, которая ежедневно убивает людей в соседнем государстве. Ваши улыбки - это оскал. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч людей потеряли свои дома, а вы едете в Россию, как шуты - развлекать террористов. Позор вам тысячу раз", - возмутился шоумен.

Анатолий Анатолич раскритиковал группу As I Lay Dying

