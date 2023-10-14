Артем Пивоваров развеселил Сеть выступлением с маленькими поклонниками на своем концерте

Певец спустился в зрительный зал во время шоу.

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров во время своего концерта спел вместе с юными поклонниками.

Исполнитель активно взаимодействует с публикой на своих шоу, и недавний его концерт в Каменец-Подольском также не стал исключением. Во время своего выступления Артем увидел, как его юные поклонники подпевают его песни и решил спеть вместе с ними.

Певец спустился в зрительный зал и подошел к школьникам. Стоя на парапете, Пивоваров исполнил вместе с юношами свой хит "Ой на горі". Исполнитель дал каждому из детей попытаться спеть строчку из песни и раскачал вместе с ними зрительный зал.

Артем Пивоваров на концерте спел со своими маленькими поклонниками на концерте

Видео с концерта Артем опубликовал на своей странице в Instagram с забавной подписью: "Хорошая тамада и конкурсы интересны". Под роликом артист собрал десятки увлекательных комментариев от поклонников: "Спасибо за море положительных эмоций", "Ну ребята! Ну рвань!", "Вы неотразимы", "Тамада что надо".

Напомним, на своем недавнем концерте в Виннице Артем Пивоваров растрогал зал своим трогательным поступком для потерявшего зрение бойца ВСУ.

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