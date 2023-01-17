Артем Пивоваров сделал неожиданный дуэт с псом Патроном ради спасения животных

Неожиданный дуэт с известным украинским псом-сапером Патроном представил певец Артем Пивоваров.

Совместный фит с легендарным четырехлапым музыкант сделал для спасения животных, пострадавших в результате боевых действий в Украине. Исполнитель переделал свой хит "Дежавю" в новую песню о том, как важно помогать братьям нашим меньшим и делать донаты.

"В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно — те, кто не может позаботиться о себе сам. Во время войны многие животные остались без дома и хозяина, и забота о них — наша общая задача. Ведь в единстве наша сила! Ради доброго дела мы с псом Патроном сделали фит", – представил трек Пивоваров в своем Instagram.

Забавный ролик не только привлек внимание к важной инициативе, но и поднял настроение всем пользователям в Сети.

Напомним, на днях Артём Пивоваров представил мощный трек "Манифест".

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