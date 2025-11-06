Артем Пивоваров шокировал жутким поступком, который совершил ради девушки: "Ходил к патологоанатому"

Артём Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Реклама

Украинский певец Артем Пивоваров ошеломил поклонников неожиданной историей из своего студенческого прошлого.

Как оказалось, артист во время учебы в медицинском колледже на Харьковщине пошел на довольно жуткий шаг, чтобы понравиться девушке. В видео Андрея Беднякова Пивоваров вспомнил, как во время практики в морге ему пришлось пилить череп человека. И все это — из-за симпатии к однокурснице.

«Ну, пилил череп человека, чтобы понравиться девушке. Добрый вечер, Артем. У нас в Мариуполе можно было просто розу подарить, а у вас — нет», — в шутку отреагировал Бедняков.

Реклама

Артём Пивоваров / © скриншот с видео

Музыкант объяснил, что учился в Волчанском медицинском колледже на фельдшера-акушера и часто оставался после пар на дополнительные практические занятия в морге. Именно там он пытался привлечь внимание студентки, которая ему нравилась.

«Я ходил на практику к патологоанатому. Как-то пришел, а преподавателя, которого я знал, не было — другой человек. Он услышал, как я подсказываю, и говорит: «Ты что, самый умный здесь? Бери ножовку и пили». И дал мне настоящую пилу по металлу. Ну я и начал пилить», — вспомнил Пивоваров.

Девушка по имени Екатерина, по словам певца, оценила этот «подвиг»: «Она сказала: «Ну ты и озорник». И это сработало — мы начали общаться».

Напомним, недавно Андрей Бедняков напугал откровенными словами о ситуации в оккупированном Мариуполе. Телеведущий, который родом из этого города, рассказал, что его знакомые боятся даже выходить на улицу из-за страха и тотального контроля оккупантов.