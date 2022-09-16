Артем Пивоваров со слезами на глазах остановил концерт ради потерявшего близких мальчика

Вместе со своей командой Артем Пивоваров отправился в концертный тур по Украине. На выступлении певца в Каменец-Подольском произошла неожиданная и очень трогательная ситуация.

Во время выступления к сцене подошел маленький мальчик со слезами на глазах. Чтобы поддержать подростка, Пивоваров перестал петь и спустился со сцены к нему. Видео откровенного разговора появилось в Instagram исполнителя.

"Говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, иногда и в своих мыслях тоже, но эти вещи делают нас сильнее. Ты потерял близкого человека, каждый взрослый человек чувствовал это, но ты почувствовал это в столь юном возрасте и мне обидно за это", — сказал артист.

Пивоваров и сам не смог сдержать эмоций – со слезами на глазах певец крепко обнял парня.

"Я чувствовал то же, знаешь. Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, он оставил самые красивые мысли о себе. Это важно. Поэтому, если ты вспоминаешь его сегодня, плачешь, скорее всего, он был особенным и делал особые вещи в своей жизни", — обратился к юноше певец.

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