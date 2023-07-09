Артем Пивоваров спрыгнул с металлической конструкции над сценой во время концерта в Польше

Исполнитель не перестает удивлять трюками во время своих выступлений.

Украинский певец и тренер "Голосу країни-13 " Артем Пивоваров отыграл концерт в рамках тура в польском городе Катовице.

Неусидчивый артист, известный своими трюками во время выступлений, польскую публику тоже нашел чем удивить. Так, исполняя одну из своих песен, Пивоваров продемонстрировал силу своего тела, взобравшись на металлическую констрункцию, которая была над сценой.

В какой-то момент с большой высоты исполнитель спрыгнул с конструкции и приземлился прямо на сцену, после чего выдал соло на барабанах.

Во время концерта Пивоваров не раз еще вылезал на конструкцию, сидел на ней и даже стоял.

Поклонники так отреагировали на трюки своего кумира: "Страсть, энергия и сила. Это все есть в Артеме. Браво – она передается на зрителей и это круто", "Артем, вы просто ураган – цунами. Была на вашем концерте, это просто unreal", "концерт был очень классный".

Отметим, что во время своих концертов Артем Пивоваров часто удивляет зрителей и демонстрирует трюки. Но однажды, во время концерта в Польше в городе Быдгощ исполнитель случайно подвернул ногу – она попала между колонками на сцене. Травмированная нога у артиста заживала несколько месяцев.

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