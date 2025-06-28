Артем Пивоваров стал Заслуженным артистом Украины: кого еще наградил президент ко Дню Конституции

Артем Пивоваров с наградой / © instagram.com/pivovarovmusic

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами по случаю Дня Конституции.

Соответствующий указ появился 28 июня на сайте главы государства. Согласно документу, государственные награды получили представители различных сфер — художники, спортсмены, религиозные деятели, военные, работники культуры и другие. Все они, как указано в указе, удостоены наград "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие общественной жизни и отстаивание национальных интересов".

Среди новых Заслуженных артистов Украины — популярный певец и композитор Степан Гига-младший, а также Артем Пивоваров, один из самых успешных артистов современности, чьи хиты возглавляют чарты, а выступления собирают полные залы. Также звание "Заслуженный артист Украины" получил актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Петр Сова.

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Концерт Артема Пивоварова

Кроме них, из украинского шоу-бизнеса были отмечены заслуги ведущего и волонтера Александра Педана. В частности, общественного деятеля наградили орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, недавно актер Евгений Гашенко сообщил о броне от мобилизации и как помогает Украине.