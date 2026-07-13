Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

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Украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды, с которой якобы уже почти 10 лет находится в отношениях.

По крайней мере, так в своем Telegram-канале утверждает блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он уже успел привести доказательство в подтверждение своих слов.

В частности, Артему Пивоварову приписывают роман с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. Недавно девушка сменила фамилию. Теперь она не Чередниченко, а Пивоварова. По словам Богдана Беспалова, это и свидетельствует, что пара тайно заключила брак.

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«Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию», — пишет Богдан Беспалов.

Артем Пивоваров якобы женился

Сам Артем Пивоваров пока не комментирует новости. Исполнитель вообще не из тех, кто выносит подробности личной жизни на публику. Однако уже длительное время его подозревают в романе с Дашей Чередниченко, которая работает с ним в команде. Говорят, что они вместе с 2017 года. Сам Артем Пивоваров это хоть и не подтверждал, но никогда не опровергал.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко

Напомним, недавно сын голливудской актрисы Памелы Андерсон женился. 28-летний Дилан Джаггер Ли уже успел сыграть роскошную свадьбу.

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