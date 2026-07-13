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Артем Пивоваров тайно женился на коллеге-красавице после почти 10 лет отношений — блогер
Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что Артем Пивоваров женился. В подтверждение своих слов он привел доказательство.
Украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды, с которой якобы уже почти 10 лет находится в отношениях.
По крайней мере, так в своем Telegram-канале утверждает блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он уже успел привести доказательство в подтверждение своих слов.
В частности, Артему Пивоварову приписывают роман с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. Недавно девушка сменила фамилию. Теперь она не Чередниченко, а Пивоварова. По словам Богдана Беспалова, это и свидетельствует, что пара тайно заключила брак.
«Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию», — пишет Богдан Беспалов.
Сам Артем Пивоваров пока не комментирует новости. Исполнитель вообще не из тех, кто выносит подробности личной жизни на публику. Однако уже длительное время его подозревают в романе с Дашей Чередниченко, которая работает с ним в команде. Говорят, что они вместе с 2017 года. Сам Артем Пивоваров это хоть и не подтверждал, но никогда не опровергал.
Напомним, недавно сын голливудской актрисы Памелы Андерсон женился. 28-летний Дилан Джаггер Ли уже успел сыграть роскошную свадьбу.