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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
7220
Время на прочтение
1 мин

Артем Пивоваров тайно женился на коллеге-красавице после почти 10 лет отношений — блогер

Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что Артем Пивоваров женился. В подтверждение своих слов он привел доказательство.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды, с которой якобы уже почти 10 лет находится в отношениях.

По крайней мере, так в своем Telegram-канале утверждает блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он уже успел привести доказательство в подтверждение своих слов.

В частности, Артему Пивоварову приписывают роман с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. Недавно девушка сменила фамилию. Теперь она не Чередниченко, а Пивоварова. По словам Богдана Беспалова, это и свидетельствует, что пара тайно заключила брак.

«Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию», — пишет Богдан Беспалов.

Артем Пивоваров якобы женился

Артем Пивоваров якобы женился

Сам Артем Пивоваров пока не комментирует новости. Исполнитель вообще не из тех, кто выносит подробности личной жизни на публику. Однако уже длительное время его подозревают в романе с Дашей Чередниченко, которая работает с ним в команде. Говорят, что они вместе с 2017 года. Сам Артем Пивоваров это хоть и не подтверждал, но никогда не опровергал.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко

Напомним, недавно сын голливудской актрисы Памелы Андерсон женился. 28-летний Дилан Джаггер Ли уже успел сыграть роскошную свадьбу.

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Дата публикации
Количество просмотров
7220
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