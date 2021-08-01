Артем Пивоваров удивил подарком от друзей на 30-летие

28 июня звезда отпраздновал юбилей.

Украинский певец Артем Пивоваров 28 июня отпраздновал день рождения.

Так, исполнителю исполнилось 30 лет. В программе "Світське життя" артист поделился, что юбилей пришелся на всеукраинский тур. А после выступления во Львове он вместе с большой компанией друзей поехал в Буковель и снял большой дом. Исполнитель удивил подарком от друзей.

"Было очень громко, весело и знаете что мне подарили? Это было очень необычно для меня. Мне подарили поездку на тракторе, я ездил на тракторе. Затем уже на нем ездили все мои друзья, но для меня был такой первый челлендж. Не знаю, почему трактор, но это было супер весело", — рассказал Артем.

Также звезда поделился, что, поскольку все знают его любовь к восточным единоборствам, то подарили кучу презентов, которые понадобятся ему в спорте: "У меня там уже целая амуниция: защита, новые перчатки суперкрутые. Подарки меткие и это очень приятно".

Как Артем Пивоваров отпраздновал свое 30-летие

Напомним, ранее Артем Пивоваров рассказал о девушке мечты. Сейчас сердце исполнителя свободно.

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