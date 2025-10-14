Артем Пивоваров удивил поступком для своей маленькой поклонницы и осуществил ее давнюю мечту

Артём Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Украинский певец Артем Пивоваров воплотил в жизнь заветную мечту маленькой девочки и ее отца, который служит на фронте.

Юная поклонница мечтала провести свой день рождения на концерте исполнителя вместе с папой, но из-за отсутствия свободных билетов планы могли отмениться. Об этом рассказала мама девочки в соцсети Threads.

"У дочки день рождения 9 ноября, и она больше всего хочет провести его с папой на концерте Артема Пивоварова. Но папа военный, и, к сожалению, не приедет. А я не успела приобрести билет именно на этот день", — написала мама фанатки.

Пост мамы юной поклонницы Артема Пивоварова

Уже через несколько часов под сообщением появился комментарий от самого артиста. Ответ исполнителя за считанные часы набрал более 21 тысячи лайков.

"Поздравляю! Готов подарить вам билеты на любой из концертных дней! Или, возможно, хотите на все? Поблагодарите папу за службу", — обратился к женщине певец.

Комментарий артиста под постом женщины

Впоследствии, мама девочки поделилась счастливым видеозвонком, показав реакцию дочери и ее отца. Семья была крайне счастлива иметь такую возможность.

"Папа наш в шоке от подарка Артема Пивоварова. Бесконечно благодарим всех за такие теплые слова", — написала она.

Пост семьи после подарка Артема Пивоварова

Такой поступок не только растрогал семью, но и стал приятным сюрпризом для других поклонников артиста. Фанаты начали присылать слова поддержки и уважения, отмечая искренность и доброту Пивоварова:

У Артема доброе сердце… Радуюсь за вас! А вашего мужа благодарим за службу

Как подарок вам, а тепло на душе всем нам! Здоровья крепкого вашему мужу!

Спасибо вашему мужу за службу! Мечты должны осуществляться… У вас замечательная семья, берегите ее!

Напомним, недавно на выступление Артема Пивоварова в Нью-Йорке вмешалась полиция и концерт пришлось отменить. Певец планировал бесплатное выступление на Таймс-сквер, но из-за вмешательства правоохранителей его концерт не состоялся.