Артем Пивоваров удивил заявлением о конкуренции на "Голосі країни-14": "На площадке есть атмосфера"

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинский певец и тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров высказался о конкуренции на вокальном шоу.

Проект вернулся на экраны после трехлетней паузы. Тренерами нового сезона стали Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, MONATIK и Тина Кароль. У зрителей уже была возможность увидеть два выпуска слепых прослушиваний.

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Артем Пивоваров на проекте «ЖВЛ представляет», уверяет, что сейчас никакой конкуренции между наставниками нет. Напротив, все друг друга поддерживают, болеют за участников и вообще на съемочной площадке царит атмосфера единства. Однако Артем Пивоваров уверяет, что ближе к финалу, конечно, наступит момент конкуренции.

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Тренеры «Голосу країни-14»

«На самом деле, конечно, я думаю, когда уже будет финал, мы все осознаем, что наступит момент конкуренции. Но сейчас, мне кажется, мы больше поддерживаем друг друга. Тренеры поддерживают участников других команд. Это прекрасный опыт и возможность взаимодействовать не только с коллегами, но и с участниками другой команды. Действительно, на площадке есть атмосфера единства», — комментирует артист.

Напомним, в прошлое воскресенье на канале «1+1 Украина» отгремел второй выпуск слепых прослушиваний. Редакция сайта ТСН.ua писала, чем удивлял эпизод. К примеру, Тина Кароль помогла создать семью, а Наталья Могилевская расплакалась, когда услышала песню Кузьмы Скрябина — «Старі фотографії».

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