Артем Пивоваров умилил поклонников своим детским фото

Милое фото появилось на странице певца.
Украинский исполнитель Артем Пивоваров показал поклонникам, как выглядел в детские годы.
Милой архивной фотографией певец поделился в сторис в Instagram, когда отвечал на вопросы своих поклонников. Так, кто из фанатов предположил, что Пивоваров может стать главным героем проекта "Холостяк" в следующем сезоне.
"А как новость о том, что ты холостяк 13 сезона?" – спросили подписчики.
В ответ на вопрос Артем лишь написал "Я:" и добавил забавную фотографию, на которой он в школьном возрасте позирует в черной куртке и кепке.
Поклонникам артиста такой ответ задался смешным, а маленький Артем восхищал всех фанатов.
- Как мило!
- Он почти не изменился!
- Какие милые щечки!
Напомним, недавно Артему Пивоварову на сцене поклонники развязали шнуровки, чем разозлили артиста.
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