Артем Пивоваров умилил поклонников своим детским фото

Украинский исполнитель Артем Пивоваров показал поклонникам, как выглядел в детские годы.

Милой архивной фотографией певец поделился в сторис в Instagram, когда отвечал на вопросы своих поклонников. Так, кто из фанатов предположил, что Пивоваров может стать главным героем проекта "Холостяк" в следующем сезоне.

"А как новость о том, что ты холостяк 13 сезона?" – спросили подписчики.

В ответ на вопрос Артем лишь написал "Я:" и добавил забавную фотографию, на которой он в школьном возрасте позирует в черной куртке и кепке.

Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Поклонникам артиста такой ответ задался смешным, а маленький Артем восхищал всех фанатов.

Как мило!

Он почти не изменился!

Какие милые щечки!

Напомним, недавно Артему Пивоварову на сцене поклонники развязали шнуровки, чем разозлили артиста.

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