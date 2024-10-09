Артем Пивоваров в слезах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом: "Стерли с лица земли"

Украинский певец Артем Пивоваров со слезами на глазах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом.

Личными переживаниями артист поделился с поклонниками во время своего концерта. В частности, исполнитель родом из Волчанска. Город очень сильно пострадал от враждебных действий российских оккупантов. Захватчики его просто уничтожают. Артем Пивоваров говорит, что ему очень больно терять родной дом.

"Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто дом. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли", — поделился с поклонниками артист.

Артем Пивоваров на концерте со слезами на глазах рассказал об уничтоженном оккупантами доме

Впрочем, певец верит, что вернется в родной город. По словам Артема Пивоварова, ВСУ выгонят врага из украинских земель. Однако для этого военным нужно помогать. Артист говорит, что сам неустанно будет это делать, а также призывает каждого донатить и приближать победу.

"Люди, которые могут вернуть меня домой, это не власть, это наши защитники и защитницы. Я буду продолжать неустанно помогать им и призываю всех нас делать это каждый день. Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны, когда она расцветет", - подчеркнул певец.

Напомним, недавно актриса Снежана Бабкина рассказывала, как от вражеских действий россиян пострадал их с мужем, музыкантом Сергеем Бабкиным, близкий человек. Оккупанты уничтожили квартиру кума супругов.

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