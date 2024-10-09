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Артем Пивоваров в слезах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом: "Стерли с лица земли"

Артем Пивоваров в слезах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом: "Стерли с лица земли"

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Артист во время своего концерта не сдержал эмоций.

Украинский певец Артем Пивоваров со слезами на глазах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом.

Личными переживаниями артист поделился с поклонниками во время своего концерта. В частности, исполнитель родом из Волчанска. Город очень сильно пострадал от враждебных действий российских оккупантов. Захватчики его просто уничтожают. Артем Пивоваров говорит, что ему очень больно терять родной дом.

"Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто дом. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли", — поделился с поклонниками артист.

Артем Пивоваров на концерте со слезами на глазах рассказал об уничтоженном оккупантами доме

Артем Пивоваров на концерте со слезами на глазах рассказал об уничтоженном оккупантами доме

Впрочем, певец верит, что вернется в родной город. По словам Артема Пивоварова, ВСУ выгонят врага из украинских земель. Однако для этого военным нужно помогать. Артист говорит, что сам неустанно будет это делать, а также призывает каждого донатить и приближать победу.

"Люди, которые могут вернуть меня домой, это не власть, это наши защитники и защитницы. Я буду продолжать неустанно помогать им и призываю всех нас делать это каждый день. Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны, когда она расцветет", - подчеркнул певец.

Напомним, недавно актриса Снежана Бабкина рассказывала, как от вражеских действий россиян пострадал их с мужем, музыкантом Сергеем Бабкиным, близкий человек. Оккупанты уничтожили квартиру кума супругов.

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