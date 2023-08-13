Артем Пивоваров в юности: в Сети показали, как певец кардинально изменился с годами

Украинский певец, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров с годами кардинально изменился. До того как стать популярным, артист примерил немало разных образов.

На фан-странице исполнителя в Instagram "pivovarov_stikhiya" опубликовали кадры, на которых он изображен в юном возрасте. На снимках сразу бросается в глаза, что раньше у Пивоварова было гораздо меньше татуировок. Также у певца была совсем другая прическа. Правда, стрижки знаменитости часто менялись.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

У певца были довольно длинные волосы, которые у него, кстати, вьются. Кроме того, артист отращивал длинную челку, которую потом укладывал в сторону.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Также исполнитель брил бока, а посередине оставлял длинные волосы, которые даже красил. Сам Артем Пивоваров от природы брюнет.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Долгое время звезда ходил с короткими белыми дредами, которые завязывал в хвостик. Тем временем бока знаменитость снова брил.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Но не только менялась прическа певца. Исполнитель также экспериментировал со стилем одежды. Пивоваров надевал и шляпы, и когда-то трендовые мантии, и кожаные куртки и много чего другого.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Напомним, в этом году Артем Пивоваров занял тренерское кресло вокального проекта "Голос країни-13". Музыкант, который славиться исполнением энергичных танцев на сцене и разных трюков, не изменил себе. На "Голосі країни" Пивоваров вверх ногами удивлял умениями.

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