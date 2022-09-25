Артем Пивоваров во время концерта удивил зрителей импровизированным уроком истории для детей

Исполнитель Артём Пивоваров на своих концертах не только поет, но и взаимодействует со зрителями.

На одном из своих недавних выступлений Артем Пивоваров не только исполнял свои хиты, но и пообщался с малышами, присутствовавшими в зале.

Исполнитель во время своего концерта собрал вокруг себя кучу детей и провел для них импровизированный экскурс в историю Украины. Артем поделился в своем Instagram.

"Наши казаки и казачки, защищающие нашу страну, доказывают и доказывали это - еще во времена Хмельницкого, Запорожской сечи, Хотинского сражения - мы были в меньшинстве и не удавалось противостоять врагу. Нас было меньше, но мы стояли и никогда не падали на колени, никогда ", – рассказал со сцены Пивоваров.

Дети с восхищением слушали певца, сидя вместе с ним на краю сцены. Свое уважение артисту выразили и поклонники в комментариях.

Тема, ты и дети – это невероятное что-то!

Спасибо! Ты самый лучший!

Вы очень умный парень!

Напомним, недавно Артем Пивоваров остановил свой концерт ради мальчика в зрительном зале, потерявшем родного человека во время войны.

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