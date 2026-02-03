Артем Пивоваров во время концерта в Одессе возмутил поведением в театре и нарвался на резкую критику

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Украинский певец Артем Пивоваров нарвался на резкую критику в Сети, а все это из-за его поведения в театре.

Исполнитель отыграл один из своих концертов в Одессе. Событие состоялось в Одесском театре оперы и балета. Поклонники певца уже активно начали делиться видео с концерта. На одном из роликов Артем Пивоваров забрался на балкон над сценой и прошелся по краю ограждения. Артист к такому прибег, чтобы добраться до поклонницы и забрать у нее цветы.

Артем Пивоваров заверил, что передвигался осторожно и ничего не сломал. Однако пользователи Сети не оценили такого поведения. Возмущенные юзеры в комментариях под видео отметили, что театр, который является историческим, - не место для таких трюков.

Надругательство над театром!

Это самое ужасное, что претерпел оперный театр!

Оперный театр шокирован от этого... Это не цирк!

Это просто ужас, такое вытворять в оперном театре!

Сам Артем Пивоваров пока не реагировал на критику в Сети и не комментировал своего поведения.

