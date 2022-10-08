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Артем Пивоваров восхитил видео, где демонстрирует приемы по китайскому боевому искусству

Артем Пивоваров восхитил видео, где демонстрирует приемы по китайскому боевому искусству

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Артем Пивоваров восхитил видео, где демонстрирует приемы по китайскому боевому искусству

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Артист увлекается восточными единоборствами и изучает стиль ушу Вин-чунь.

Украинский певец Артем Пивоваров, кроме музыки, имеет еще одно увлечение – восточные единоборства, которыми занимается давно и довольно серьезно.

На днях на странице в Instagram Пивоваров продемонстрировал поклонникам фрагмент со своих тренировок по китайскому боевому искусству. Артист запостил видео, на котором совершенствует свое мастерство в стиле ушу Вин-чунь.

Как заметили бдительные фолловеры Пивоварова, его тренировка проходила в буддистском Храме Белого Лотоса, расположенном в городе Черкассы.

"Вот это сила Черкасс придает силы Артему", "Вин-чунь – это круто!", "Белый Лотос, недавно тоже там была. Невероятное место", — пишут фаны в комментариях.

Отметим, что Артем Пивоваров ранее не раз рассказывал, что увлекается Вин-чунь, а также занимается дзюдо и боксом. Артист признавался, что является поклонником боевых искусств.

"В первую очередь, боевые искусства развивают моторику, реакцию, мышление, в любых экстремальных ситуациях мне нравится быть в тонусе, мне хочется всегда придерживаться какой-то своей философии, но одновременно мне нравится восточная философия, поэтому я начал изучать восточные единоборства — они укрепляют и тело и дух", — делился ранее Артем.

Напомним, недавно Артем Пивоваров во время концерта удивил зрителей импровизированным уроком истории для детей.

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