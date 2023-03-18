Артем Пивоваров впервые после жесткой травмы на концерте появился в прямом эфире

Украинский певец Артем Пивоваров впервые после жесткой травмы во время концерта появился в прямом эфире.

Пивоваров побывал в студии телемарафона "Единые новости". Артист признался, что понимал, что рано или поздно травмируется, но не думал, что это произойдет следующим образом:

"Подвернул ногу на концерте. Это когда-то должно было произойти, но я представлял себе все по-другому. Я думал, что, может, буду лететь со второго этажа. А это было просто на ровном месте практически", — сказал Пивоваров.

Как известно, исполнитель получил травму во время благотворительного концерта по городам Европы. Но из-за серьезной травмы артист не стал останавливать концертную деятельность. Более того, объявил о своем грядущем благотворительном туре по городам Украины, который стартует 25 марта.

По словам Пивоварова, география тура охватит и восток Украины.

"Уже 25 числа едем с туром по Украине. И на востоке страны выступаем. На западной части перед европейским туром были. Сейчас будем в центральной части нашей страны проводить благотворительные концерты", – рассказал Артем.

Певец Артем Пивоваров после жесткой травмы появился в эфире!

Также певец поделился, что происходит, если во время концерта в Украине раздается воздушная тревога. Пивоваров вспомнил, как во время выступления в Кропивницком воздушную тревогу включали трижды:

"Начинается воздушная тревога. Мы просим всех выйти, идем в подвальные какие-то помещения, в бомбоубежища. Они должны быть обязательно рядом. Мы находим площадки, расположенные вблизи бомбоубежищ. Переходим туда вместе, общаемся, поем. Заканчивается воздушная тревога, — возвращаемся назад", – рассказал Артем.

Исполнитель рассказал, что за прошлый год провел более 100 благотворительных концертов, а с начала этого года уже 20. Пивоваров поделился, на что идут средства с благотворительных концертов

"Мы еженедельно отправляем минимум один-два автомобиля. Буквально три дня назад мы передали два реанимобиля, которые поехали на Бахмутское направление. Они полностью укомплектованы прибиотиками, разнообразными лекарствами. Аммуницию, броники, тепловизоры, военные приборы. Мы сейчас не просто артисты, мы и волонтеры", — отметил Пивоваров.

Напомним, неделю назад Артем Пивоваров довел до слез исполнением украинской народной песни "Місяць на небі". Вместе с премьерой трека исполнитель выпустил альбом "Твої вірші, мої ноти" с украинскими народными песнями, которые Артем записал вместе с коллегами-артистами.

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