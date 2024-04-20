Артем Пивоваров выступил в Киеве: дуэт с загадочной гостьей, прыжки с высоты в зал и появление звезд "Голоса страны"

Артист удивил поклонников масштабным феерическим шоу с сюрпризами в столице.
Украинский певец Артем Пивоваров 19 апреля отыграл первый крупный сольный благотворительный концерт из трех запланированных в Киеве.
Концерт состоялся с полным sold out. Очередь возле концертной площадки выстроилась заранее. Тысячи фанов с нетерпением ожидали начала грандиозного шоу, которое началось с задержкой во времени. Тем не менее, среди зрителей можно было заметить и звездных гостей. В частности, музыкальным вечером наслаждались Владимир Остапчук с женой Екатериной, Рамина Эсхакзай, Даша Квиткова, Маша Кондратенко, группа TVORCHI и многие другие.
Редакция сайта ТСН.ua также посетила событие и готова поделилась всеми подробностями долгожданного шоу.
К слову, все концерты артиста имеют благотворительную составляющую. Поэтому еще на входе можно было встретить волонтеров, собиравших средства на помощь ВСУ. Кроме того, в конце вечера звездный гость, ведущий Андрей Бедняков разыграл среди всех присутствующих специальный лот – флаг, подписанный бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. За ценную вещь удалось получить 160 тысяч гривен.
Концерт Артема Пивоварова начался сразу с зажигательных битов и поразительного светового шоу. Певец с первых секунд восхитил своим мастерством танца и безупречным музыкальным сопровождением. Так, зажигательное шоу Артем начал хитами "Міраж" и "2000".
После драйвового начала на сцену вышла мужская хоровая капелла Ревуцкого и оркестр НАОНИ, которые дополнили звучание Пивоварова во время песен "Радісно/Страшно", "Ой, на горі", "Думи", "Там у тополі" и других, а также исполнили несколько отдельных композиций. Выступления сопровождались спецэффектами в виде огня и дыма, что раскачало зал еще больше. В перерывах между выступлениями звезда менял свои образы и часто произносил речи, которые укрепляли дух украинцев и придавали силы продолжать борьбу, потому что мы несокрушимы. К тому же призвал не сдерживать эмоций во время "музыкально-психотерапевтического сеанса".
"Я невероятно счастлив осознавать и чувствовать, что живу на единой украинской земле и под украинским флагом. Мы знаем, что так было, есть и будет всегда. Наша воля, дух и сила – несокрушимы. Слава ВСУ и слава Украине!", - сказал со сцены знаменитость.
Среди шоу на экранах можно было увидеть трогательное видео, которое записали украинцы разных профессий, известные лидеры мнений и военные. Они в очередной раз напомнили о нашей силе и храбрости.
Особой изюминкой зажигательного вечера стало неожиданное появление загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая до сих пор тщательно скрывает свое лицо под образом и интригует фанатов. Кстати, это ее первое выступление на сцене вживую. Вместе звезды представили трек, который станет доступным на музыкальных платформах 25 апреля.
Кроме того, Артем Пивоваров удивлял своих поклонников поразительными постановками. Так, исполнитель во время песни "Очі" сначала стал на платформу, которая поднялась почти до потолка Дворца спорта. А потом, прикрепившись к специальному страхованию на верхушке, артист спрыгнул с нее и пролетел на тросе над зрительным залом с гитарой в руках. Все затаили дыхание. В конце певец оказался на другой сцене, где к нему вышли участники из "Голоса страны-13", чтобы вместе исполнить вживую трек "Валторна". В частности, зрители смогли узнать Яна Пташкина, Гидаята Сеидова, Влада Шерифа, Сашу Вдовиченко, Изабеллу Иващенко и других звезд, которые удивляли своими вокальными талантами. Через некоторое время Артем поднялся на еще одну высокую платформу в другой части зала и спустился с нее на канате.
Уже в конце поклонники Пивоварова не сдерживали себя и наслаждались танцами под хиты "Дежавю", "Рандеву", "Маніфест", "Моя ніч" и пели в унисон. Также многие композиции были взяты из альбома артиста "Твої вірші, мої ноти", авторство которых принадлежит украинским поэтам. В частности, безудержные овации у публики вызвал недавний хит "О, панно!", во время которого Артем выступил с гитарой.
В конце своего сольного концерта Артем Пивоваров вышел на сцену с флагом Украины спеть на бис песню "Маніфест" в сопровождении светового шоу. Знаменитость поблагодарил всех присутствующих и ВСУ и собрал цветы от фанатов.
К сожалению, через несколько минут после окончания большого сольного концерта Артема Пивоварова страна-террорист в очередной раз о себе напомнила и в Украине была объявлена воздушная тревога.
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