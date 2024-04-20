Артем Пивоваров выступил в Киеве: дуэт с загадочной гостьей, прыжки с высоты в зал и появление звезд "Голоса страны"

Украинский певец Артем Пивоваров 19 апреля отыграл первый крупный сольный благотворительный концерт из трех запланированных в Киеве.

Концерт состоялся с полным sold out. Очередь возле концертной площадки выстроилась заранее. Тысячи фанов с нетерпением ожидали начала грандиозного шоу, которое началось с задержкой во времени. Тем не менее, среди зрителей можно было заметить и звездных гостей. В частности, музыкальным вечером наслаждались Владимир Остапчук с женой Екатериной, Рамина Эсхакзай, Даша Квиткова, Маша Кондратенко, группа TVORCHI и многие другие.

Редакция сайта ТСН.ua также посетила событие и готова поделилась всеми подробностями долгожданного шоу.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

К слову, все концерты артиста имеют благотворительную составляющую. Поэтому еще на входе можно было встретить волонтеров, собиравших средства на помощь ВСУ. Кроме того, в конце вечера звездный гость, ведущий Андрей Бедняков разыграл среди всех присутствующих специальный лот – флаг, подписанный бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. За ценную вещь удалось получить 160 тысяч гривен.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Концерт Артема Пивоварова начался сразу с зажигательных битов и поразительного светового шоу. Певец с первых секунд восхитил своим мастерством танца и безупречным музыкальным сопровождением. Так, зажигательное шоу Артем начал хитами "Міраж" и "2000".

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

После драйвового начала на сцену вышла мужская хоровая капелла Ревуцкого и оркестр НАОНИ, которые дополнили звучание Пивоварова во время песен "Радісно/Страшно", "Ой, на горі", "Думи", "Там у тополі" и других, а также исполнили несколько отдельных композиций. Выступления сопровождались спецэффектами в виде огня и дыма, что раскачало зал еще больше. В перерывах между выступлениями звезда менял свои образы и часто произносил речи, которые укрепляли дух украинцев и придавали силы продолжать борьбу, потому что мы несокрушимы. К тому же призвал не сдерживать эмоций во время "музыкально-психотерапевтического сеанса".

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

"Я невероятно счастлив осознавать и чувствовать, что живу на единой украинской земле и под украинским флагом. Мы знаем, что так было, есть и будет всегда. Наша воля, дух и сила – несокрушимы. Слава ВСУ и слава Украине!", - сказал со сцены знаменитость.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Среди шоу на экранах можно было увидеть трогательное видео, которое записали украинцы разных профессий, известные лидеры мнений и военные. Они в очередной раз напомнили о нашей силе и храбрости.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Особой изюминкой зажигательного вечера стало неожиданное появление загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая до сих пор тщательно скрывает свое лицо под образом и интригует фанатов. Кстати, это ее первое выступление на сцене вживую. Вместе звезды представили трек, который станет доступным на музыкальных платформах 25 апреля.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Кроме того, Артем Пивоваров удивлял своих поклонников поразительными постановками. Так, исполнитель во время песни "Очі" сначала стал на платформу, которая поднялась почти до потолка Дворца спорта. А потом, прикрепившись к специальному страхованию на верхушке, артист спрыгнул с нее и пролетел на тросе над зрительным залом с гитарой в руках. Все затаили дыхание. В конце певец оказался на другой сцене, где к нему вышли участники из "Голоса страны-13", чтобы вместе исполнить вживую трек "Валторна". В частности, зрители смогли узнать Яна Пташкина, Гидаята Сеидова, Влада Шерифа, Сашу Вдовиченко, Изабеллу Иващенко и других звезд, которые удивляли своими вокальными талантами. Через некоторое время Артем поднялся на еще одну высокую платформу в другой части зала и спустился с нее на канате.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Уже в конце поклонники Пивоварова не сдерживали себя и наслаждались танцами под хиты "Дежавю", "Рандеву", "Маніфест", "Моя ніч" и пели в унисон. Также многие композиции были взяты из альбома артиста "Твої вірші, мої ноти", авторство которых принадлежит украинским поэтам. В частности, безудержные овации у публики вызвал недавний хит "О, панно!", во время которого Артем выступил с гитарой.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

В конце своего сольного концерта Артем Пивоваров вышел на сцену с флагом Украины спеть на бис песню "Маніфест" в сопровождении светового шоу. Знаменитость поблагодарил всех присутствующих и ВСУ и собрал цветы от фанатов.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве. Фото: Вероника Трейтяк

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве

К сожалению, через несколько минут после окончания большого сольного концерта Артема Пивоварова страна-террорист в очередной раз о себе напомнила и в Украине была объявлена воздушная тревога.

Большой сольный концерт Артема Пивоварова в Киеве

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